"Роскосмос" подтвердил факт задержания советника главы госкорпорации по статье "Госизмена"

Момент задержания Ивана Сафронова. Видео © LIFE
"Роскосмос" подтвердил, что советник главы госкорпорации Иван Сафронов задержан по статье 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена".
— Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия, — говорится в сообщении пресс-службы "Роскосмоса".
Отмечается, что госкорпорация оказывает всяческое содействие следственным органам, а задержание не касается текущей работы Сафронова в "Роскосмосе".
Ранее Лайф рассказывал, что Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, а также курировал некоторые специальные программы.