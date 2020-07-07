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"Роскосмос" подтвердил факт задержания советника главы госкорпорации по статье "Госизмена"

Подчёркивается, что это не связано с его работой в космическом агентстве.

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Фото © dpa / picture-alliance

Момент задержания Ивана Сафронова. Видео © LIFE

"Роскосмос" подтвердил, что советник главы госкорпорации Иван Сафронов задержан по статье 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена".

Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия, — говорится в сообщении пресс-службы "Роскосмоса".

Отмечается, что госкорпорация оказывает всяческое содействие следственным органам, а задержание не касается текущей работы Сафронова в "Роскосмосе".

Ранее Лайф рассказывал, что Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, а также курировал некоторые специальные программы.

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