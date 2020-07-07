"Роскосмос" подтвердил факт задержания советника главы госкорпорации по статье "Госизмена"

Отмечается, что госкорпорация оказывает всяческое содействие следственным органам, а задержание не касается текущей работы Сафронова в "Роскосмосе".

Ранее Лайф рассказывал, что Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, а также курировал некоторые специальные программы.