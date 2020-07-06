Пустой счет. Почему клиенты теряют деньги в банках

Этим летом клиенты стали активно жаловаться на пропажу денег в банках. Одни неожиданно для себя вложились в рискованные активы, другим навязали ненужный продукт, третьи просто обнаружили, что их счет опустел. Лайф разбирался, почему исчезают деньги, и как защитить сбережения.

- Пришли в банк, а оператор нам предлагает сделать вклад в паевой инвестиционный фонд. Очень бойко всё рассказал, с диаграммами и графиками красочными. Очень долго нам расписывал привлекательность такого вложения. Мы и вложились, якобы с наименьшими рисками. Прошло больше полгода, а у нас постоянный большой минус на вкладе. Дохода нет и скорее всего не будет, - так звучит одна из многочисленных жалоб на портале banki.ru.

Сейчас простые вкладчики банков стали все чаще интересоваться альтернативными инвестициями - акциями, ОФЗ, ПИФами. Растет число людей, которые открывают брокерские счета. Вроде бы ничего сложного, достаточно зайти в онлайн-банк и сразу можно стать инвестором. На это часто обращают внимание сотрудники банков, которые сейчас активно заманивают клиентов новыми предложениями.

- Люди интересуются альтернативными инвестициями, так как процентные ставки по вкладам стали очень низкими и постоянно падают. По долларовым депозитам они составляют менее 1%, вклады в евро большинство банков не принимают, рублевые депозиты дают 3-4%, ОФЗ – 5%, - рассказывает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Помимо ставок по вкладам за период пандемии упал и доход банковских специалистов в области продаж, и сейчас они пытаются наверстать упущенную прибыль.

Как поясняет Александр Разуваев, заработок специалистов в области продаж зависит от объема реализованных продуктов и услуг. Надо это прекрасно понимать. И воспринимать предложения работников банков критически.

- Вряд ли можно найти альтернативу вкладу при сохранении уровня юридической защиты денег. Все варианты повышенного дохода будут связаны с повышением степени риска. Например, при покупке акций или облигаций, даже при использовании услуг крупного и надежного банка, инвестор самостоятельно несет риск снижения их цены или дефолта эмитента. Дивиденды или выплаты по облигациям, также как и стоимость самих ценных бумаг, не застрахованы в рамках системы страхования вкладов. На финансовом рынке существуют юридически сложные инструменты страхования риска потерь, но ими в большинстве случаев не сможет воспользоваться рядовой инвестор, - объясняет партнёр, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

Еще одна распространенная проблема - это так называемый мисселинг. Проще говоря, недобросовестная продажа одного финансового продукта под видом другого. При этом консультанты умалчивают о важных нюансах предлагаемых инвестиций.

Классический пример - продажа полиса инвестиционного страхования жизни вместо открытия банковского вклада. При этом вложения в ИСЖ не защищены государством. Люди, которые его открывают, могут получить и убытки. Также при вложениях в ИСЖ нельзя вернуть всю сумму до конца срока действия договора.

Чтобы не потерять последние сбережения в банке, экономисты советуют обратить внимание на два момента. Первый - чем выше обещают доходность какого-то продукта, тем выше риск. Плюс классического вклада в том, что он застрахован. Сумму в пределах 1,4 млн выплатят в любом случае, даже если у банка возникнут проблемы. У высокодоходных вложений высокие риски потерять деньги.

В нынешних условиях стоимость тех же акций может быть непредсказуемой. Отсюда вытекает второй момент - никогда не стоит вкладывать в рисковые активы последние деньги. Пытаясь заработать, здесь всегда нужно быть готовым и к возможным потерям. Впрочем, проценты по многим вкладам сейчас уже не перекрывают даже возможный уровень инфляции. Так что число желающих найти альтернативные инвестиции, скорее всего, будет расти.

- Тем, кто хочет заработать, я бы посоветовал рынок акций, - поясняет Александр Разуваев. - Дивидендная доходность тут может составить 7-8% или даже выше. Вероятно, в текущем году покупок акций будет уже даже больше, чем облигаций. С начала года в России 1,25 млн человек открыли брокерские счета, а их общее число достигло 5,1 миллиона.