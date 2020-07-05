Продлён срок перевода пенсий и пособий на карту "Мир". Что нужно знать о платёжной системе

С 1 октября все пенсии и пособия будут зачисляться только на карту "Мир". В чём её плюсы и минусы и какие есть альтернативные способы получения выплат?

До 1 июля все граждане, получающие пенсии и социальные пособия, должны были перейти на карту "Мир". Из-за распространения коронавируса этот срок продлили до 1 октября.

— Тем пенсионерам, которые используют карты иных платёжных систем, следует до этого времени перейти на карту "Мир", — объясняют в Пенсионном фонде. — Это требование касается только людей, получающих пенсии и прочие социальные выплаты на счета банковских карт других платёжных систем (MasterCard, Visa). Оно не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 октября ничего не изменится. Пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Преимущества карты "Мир"

— "Мир" — это российская платёжная система, — рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — У неё есть принципиальное преимущество. Держателям этих карт, в отличие от держателей карт зарубежных платёжных систем, не угрожают никакие санкции иностранных государств. Это значит, что не может возникнуть никаких проблем с платежами внутри страны. Никто из-за рубежа не сможет заблокировать банковские операции с картой "Мир". Что же касается иностранных платёжных систем, то в случае введения соответствующих санкций россиян могут отключить от пользования их картами.

Как отметил эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский, альтернатива непосредственно картам "Мир" — это отдельный банковский счёт без пластиковой карты, на который будут переводиться деньги. Этим форматом могут воспользоваться все, кто не желает переходить на новую платёжную систему. Впрочем, существенных недостатков в самой карте Алексей Кричевский не видит.

Также банки предлагают различные бонусы по этим картам. Например, проценты на остаток, кешбэк и так далее. Обслуживание карты бесплатно.

Недостатки карты "Мир"

Среди минусов карты "Мир" Наталья Мильчакова называет невозможность оплачивать покупки за пределами России или расплачиваться онлайн на сайтах зарубежных интернет-магазинов.

— Других принципиальных отличий карты "Мир" от карт иностранных платёжных систем я не вижу, — отметила аналитик. — Нежелание пользоваться картой именно этой платёжной системы я считаю чисто психологическим и возрастным. Некоторые пожилые люди с трудом привыкают к любым нововведениям либо опасаются, что, если государство им будет начислять пенсии на карту новой платёжной системы, значит, в этом есть какой-то подвох и теоретически можно будет понести какие-то потери. Но никаких потерь с переходом на карту "Мир" у них не будет.