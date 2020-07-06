Крупный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод в Венесуэле — видео

В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводe "Кардон". Местные СМИ сообщили о высоком столбе чёрного дыма, поднявшемся в воздух.

Предприятие по производству бензина располагается в городе Пунто-Фихо и принадлежит государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA). Пожарные тушили пламя с 11 часов утра по местному времени (18:00 мск).

Как сообщил губернатор штата Фалькон Виктор Кларк, пожар удалось ликвидировать, он не повлиял на работу завода и не повредил инфраструктуру. Также не пострадал никто из сотрудников.

Как сообщает издание El Estimulo, НПЗ возобновил производство менее месяца назад, 13 июня. Глава профсоюза Иван Фрайтес ещё при открытии говорил о том, что в его работе имеются множественные неполадки. По данным журнала El National, возгорание произошло из-за технологической аварии в момент, когда рабочие сливали бензин. Каталитическая установка завода вышла из строя из-за постоянных перебоев электроснабжения.

Депутат Хосе Антонио Мендоса в "Твиттере" раскритиковал Правительство Венесуэлы в нежелании нормализовать производство. Он заявил, что пожар произошёл после того, как дренажная система в траншеях буквально взлетела на воздух.

НПЗ "Кардон" входит в состав крупнейшего в стране и второго в мире по мощности нефтеперерабатывающего центра Парагуана.