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В Госдуме заявили, что "выкрики из Лондона" о введении санкций не смогут повлиять на Россию

Правительство Соединённого Королевства просто отрабатывает международную антироссийскую повестку, отметил парламентарий.

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Фото © Pixabay

Депутат Госдумы Антон Морозов оценил новые санкции, введённые Великобританией в отношении граждан РФ. Он подчеркнул, что "выкрики из Лондона" не смогут повлиять на Россию.

Мы большое самодостаточное государство, и подобного рода ультиматумы и угрозы для нас совершенно неприемлемы, — сказал парламентарий в интервью телеканалу "360".

Морозов отметил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который попал под санкции, точно не будет размещать в Великобритании свои активы, а очередные ограничения в рамках "поправки Магнитского" — не более, чем отработка антироссийской международной повестки и попытка напомнить Москве о якобы допущенных нарушениях по делу аудитора.

Депутат подчеркнул, что отношения между РФ и Соединённым Королевством должны выстраиваться на равноправной основе и с взаимным соблюдением национальных интересов. Парламентарий добавил, что не считает целесообразным уделять внимание подобным "выкрикам".

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против Бастрыкина и ещё 24 россиян. Лондон считает их причастными к нарушению прав человека.

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