В США разрешили забрать у выборщиков право голосовать "не за того" кандидата

В США могут заставить выборщиков голосовать при избрании президента так, как им предписано штатами, а не по своей воле. О таком праве властей говорится в единогласном решении Верховного суда США.
Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе. Сначала в каждом отдельном штате идёт всенародное голосование, победитель которого получает голоса всех выборщиков от данного штата. После этого выборщики проводят формальное голосование в Вашингтоне, подтверждая волю своих избирателей.
Ранее уже были случаи, когда некоторые выборщики отдавали голоса вопреки решению жителей своего штата. Конституция США не запрещает выборщикам нарушать волю избирателей, но в некоторых штатах есть подобные законы.
Напомним, сейчас главными соперниками в президентской гонке являются действующий лидер страны республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Выборы в США состоятся 3 ноября. Ранее музыкант Канье Уэст сообщил о том, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Супруга Ким Кардашьян уже поддержал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
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