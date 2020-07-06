В США разрешили забрать у выборщиков право голосовать "не за того" кандидата

В США могут заставить выборщиков голосовать при избрании президента так, как им предписано штатами, а не по своей воле. О таком праве властей говорится в единогласном решении Верховного суда США.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе. Сначала в каждом отдельном штате идёт всенародное голосование, победитель которого получает голоса всех выборщиков от данного штата. После этого выборщики проводят формальное голосование в Вашингтоне, подтверждая волю своих избирателей.

Ранее уже были случаи, когда некоторые выборщики отдавали голоса вопреки решению жителей своего штата. Конституция США не запрещает выборщикам нарушать волю избирателей, но в некоторых штатах есть подобные законы.