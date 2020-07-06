Минкомсвязь разработала систему, которая сможет отслеживать контакты больных CoViD-19

Минкомсвязь разработала систему, которая способна отслеживать контакты больных коронавирусной инфекцией за последние две недели. Данные будут собираться на основе геолокации и информации операторов связи. Об этом сообщается на федеральном портале проектов ведомственных нормативных актов.

Специальные алгоритмы соберут список людей, с которыми заразившийся контактировал в течение последних двух недель. Этот перечень будет конкретизироваться с учётом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода. Таким образом система выявит людей, которые находятся в группе риска.