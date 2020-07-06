"Ты в КТ не войдёшь". Красноярский врач с коронавирусом умерла из-за несвоевременного лечения

В больнице города Уяра Красноярского края 58-летняя гинеколог Галина Лебедева заразилась коронавирусом и умерла от поражения лёгких после отказа в проведении компьютерной томографии (КТ) со словами "не влезет". Подробности трагедии Лайфу рассказала коллега медика врач-акушер Наталья Городкова.

— В последний день, когда её забирали (24 июня), она почувствовала себя плохо, и они приехали ей сделать КТ, то ей не делали его, говорили, что сильно полная была, сказали, что ты туда не войдёшь. Сделали простой снимок, но снимок ничего не показал. А КТ показало, что 80% повреждение лёгких. Так она лежала в своей ординаторской, куда мы поставили ей кровать, — говорит собеседница Лайфа.

Галину решили положить в реанимацию только после того, как её состояние ухудшилось. А позже дочь добилась перевода матери в больницу Красноярска, где та умерла 2 июля. По словам Натальи, у врача были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, высокое давление и проблемы с ногой. Проверку по факту смерти врача организовала региональная прокуратура.

— Организована проверка по сообщению СМИ о смерти врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции ввиду несвоевременного оказания ей медицинской помощи. В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц, — сообщили в ведомстве.

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Пациенты Уярской больницы пожаловались на "адские условия": протекающую крышу, отсутствие аппаратов ИВЛ и масок, нехватку медработников и несоблюдение санитарных условий. Они записали видеообращение, в котором со слезами на глазах молили: "Мы что сдыхать здесь должны?! Помогите нам!" Обстановкой в медучреждении уже заинтересовался местный Минздрав. На вопрос Лайфа там констатировали, что CoViD-19 — очень заразная болезнь.

— Человек погиб от ковида, это очень заразная болезнь. А по поводу того, что она не была обеспечена (защитой. — Прим. ред.), — не совсем так. Все СИЗ (средства индивидуальной защиты. — Прим. ред.) у учреждения есть, — сказала сотрудница пресс-службы Минздрава Красноярского края Дина Володина.