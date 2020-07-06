"Чувствую, что сделал доброе дело". Добровольцы завершают первый этап испытания вакцины от CoViD-19

Первые результаты исследований показали, что российская вакцина от коронавируса безопасна для людей. В испытаниях приняли участие 38 добровольцев. Это люди со всей России в возрасте от 18 до 60 лет с абсолютным здоровьем. Испытуемые провели две недели в строгой изоляции, после чего им ввели препарат. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи. Клинические испытания проходят в Сеченовском университете в Москве

— Какое-то волнение в любом случае присутствовало, потому что это что-то новое. Никто не знает, какие будут последствия, — призналась Анна, участница испытаний.

Большинство добровольцев переносили вакцину безо всяких последствий. Лишь у некоторых из них незначительно повысилась температура, болела голова или появлялся озноб. Но через некоторое время все недомогания исчезли. Причём без вмешательства врачей.

— Вакцинацию первая и вторая группа добровольцев перенесли хорошо. Конечно, у них отмечались поствакцинальные реакции, которые присущи любым вакцинам, а не только нашим: у кого-то болела голова, повышалась температура, першило в горле. Но следует отметить, что все эти реакции самостоятельно купировались без какого-либо врачебного вмешательства, — отметила Елена Смолярчук, руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета.

Продолжительность испытаний вакцины для обеих групп добровольцев составляет 28 дней. Уже через неделю некоторые из испытуемых могут отправиться домой. Вывод об эффективности препарата обещают сделать к августу. А при успешном окончании испытаний уже в сентябре лекарство можно будет применять массово.

— Я чувствую, что сделал доброе дело. Через какое-то время эта вакцина будет применяться на людях, всех будут вакцинировать. Я буду знать, что я был одним из первых и помог людям, — сказал доброволец Алексей.