Учёные рассказали, нужно ли переживать из-за выявления бубонной чумы у границы России

Опасности возникновения эпидемии бубонной чумы в России нет, однако единичные случаи заражения возможны, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Это смертельно опасное заболевание изучено, алгоритм лечения таких пациентов выработан давно.

— Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают, — объяснил Малеев РИА "Новости".

В недавних случаях заражения бубонной чумой в Китае и Монголии речь идёт о природно-очаговой инфекции, которая связана с употреблением в пищу сурков. Академик напомнил, что в России работает специальный противочумный институт и станции, сотрудники которых ведут отлов грызунов и исследуют их на наличие инфекции. Несмотря на это, он призвал россиян воздержаться от употребления в пищу такого мяса.

Аналогичного мнения придерживается ведущий сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов. Он согласен, что вспышки бубонной чумы не смогут спровоцировать новую пандемию, поскольку болезнь хорошо изучена и успешно лечится.

— Чума при всей её "страшности" в своё время и при том, что она умеет быстро нарастать в организме, — бактериальная инфекция. Это означает, что здесь эффективны антибиотики. И спектр антибиотиков, которые работают против неё, достаточно хорошо отработан. Есть надёжные, крепкие вакцины, — сказал он АГН "Москва".