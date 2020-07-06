В Монголии у ещё одного пациента заподозрили бубонную чуму

В граничащей с Россией Западной Монголии выявили ещё одного пациента с подозрением на бубонную чуму. Агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав страны уточняет, что в регионе Баян-Улгий с симптомами страшного заболевания был госпитализирован подросток.
15-летнего жителя города Улаанхус доставили в больницу после того, как он съел мясо сурка. В связи с этим представитель Министерства здравоохранения Монголии Дордж Нарангерель на специальной пресс-конференции призвал граждан не охотиться на этих грызунов и не есть их мясо.
Ранее бубонная чума подтвердилась у двух жителей региона Ховд в Западной Монголии — 27-летнего мужчины и молодой женщины. Область закрыли на въезд и выезд, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также смертельно опасную болезнь выявили у скотовода на севере Китая. Сразу после госпитализации больного в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.