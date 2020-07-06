В Монголии у ещё одного пациента заподозрили бубонную чуму

В граничащей с Россией Западной Монголии выявили ещё одного пациента с подозрением на бубонную чуму. Агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав страны уточняет, что в регионе Баян-Улгий с симптомами страшного заболевания был госпитализирован подросток.

15-летнего жителя города Улаанхус доставили в больницу после того, как он съел мясо сурка. В связи с этим представитель Министерства здравоохранения Монголии Дордж Нарангерель на специальной пресс-конференции призвал граждан не охотиться на этих грызунов и не есть их мясо.