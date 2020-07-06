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Путин поручил ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными

Срок выполнения президентского поручения — до 1 декабря текущего года.

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Фото © ТАСС / EPA / ALEXEI DRUZHININ

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными. Данный документ был составлен по итогам встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными, — говорится в перечне поручений на официальном сайте Кремля.

В поручении президента также говорится о необходимости совершенствования правового регулирования вопросов, касающихся проведения рекультивационных и иных восстановительных работ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, причинившими вред окружающей среде. Данное поручение было дано правительству. Ожидается, что эти поправки должны усовершенствовать работу государственного экологического надзора в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин назвал востребованной норму о защите животных в обновлённой конституции.

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