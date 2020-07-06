"Уже не дышал". Жительница Кубани показала, где расправилась с мальчиком из-за громкой музыки

В Краснодарском крае предъявили обвинение по статье "Убийство малолетнего" 28-летней женщине, которая во время ссоры задушила 9-летнего мальчика из станицы Баговской. СК опубликовал видео следственного эксперимента. Убийца рассказала, как задушила ребёнка и скрыла следы преступления.

По словам женщины, после убийства она поместила тело в ванну. Все вещи ребёнка спрятала в подсобном помещении.

Несовершеннолетний Богдан К. ушёл из дома в станице Баговской днём 10 мая 2019 года и не вернулся. Школьника искали всем селом несколько дней, после чего объявили в федеральный розыск. Целый год поисковый отряд "Лиза алерт" рассылал ориентировки по стране, не теряя надежды отыскать мальчика живым.

В ходе расследования следователи выяснили, что к исчезновению Богдана причастна сожительница его дяди. 28-летняя женщина призналась в совершении убийства. Она рассказала, что ребёнок пришёл к ней домой 10 мая прошлого года. Он слишком громко слушал музыку и мог разбудить её детей, спавших в комнате. Разгорелась ссора, в ходе которой подозреваемая задушила жертву, а потом спрятала тело, чтобы скрыть следы преступления.

Сейчас она под стражей. Расследование продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить точную причину смерти мальчика.