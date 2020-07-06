Рособрнадзор — о ходе ЕГЭ по русскому языку: Всё спокойно!

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — по русскому языку — проходит в регионах России без значительных сбоев и нарушений, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
— Всё спокойно, ровно, — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.
Напомним, ЕГЭ в России перенесли из-за пандемии коронавируса. Лайф публиковал график сдачи единых государственных экзаменов в 2020 году, согласно которому ЕГЭ по русскому языку разделён на два дня — 6 и 7 июля. Его сдадут более 671 тысячи человек, в том числе почти 618 тысяч выпускников текущего года.