Рособрнадзор — о ходе ЕГЭ по русскому языку: Всё спокойно!

Напомним, ЕГЭ в России перенесли из-за пандемии коронавируса. Лайф публиковал график сдачи единых государственных экзаменов в 2020 году, согласно которому ЕГЭ по русскому языку разделён на два дня — 6 и 7 июля. Его сдадут более 671 тысячи человек, в том числе почти 618 тысяч выпускников текущего года.