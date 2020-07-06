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В Москве 632 пациента вылечились от коронавируса за сутки

Общая численность таких жителей города уже превышает 157 тысяч человек.

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Фото © ТАСС / Павел Кассин

Из столичных клиник выписано за минувшие сутки ещё 632 человека, излечившихся от коронавируса. Такие данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652, — сказала она.

Как сообщал Лайф, за минувшие сутки в России было выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции.

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