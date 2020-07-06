В Москве 632 пациента вылечились от коронавируса за сутки

Из столичных клиник выписано за минувшие сутки ещё 632 человека, излечившихся от коронавируса. Такие данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652, — сказала она.