Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В ВОЗ заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Препарат доставлен в российские больницы, проводятся его испытания.

218
Post cover

Фото © Pixabay

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что организация заинтересована в российской вакцине от коронавирусной инфекции.

Мы в курсе, что проводятся испытания "авифавира". Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждём результатов. Но, кроме того, мы также заинтересованы и в российской вакцине, — сообщила РИА "Новости" Сумия Сваминатан.

Сваминатан отметила, что ВОЗ запустила программу "Тесты солидарности", направленную на обмен данными по препаратам и вакцинам от коронавирусной инфекции. Она выразила надежду, что российские учёные присоединятся к данной программе.

Ранее Лайф сообщал, что "авифавир" начал поступать в больницы. Президент Владимир Путин с гордостью отметил, что Россия наладила собственное производство лекарств от CoViD-19.

Выбор редакции

Loading...