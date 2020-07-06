В ВОЗ заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что организация заинтересована в российской вакцине от коронавирусной инфекции.

— Мы в курсе, что проводятся испытания "авифавира". Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждём результатов. Но, кроме того, мы также заинтересованы и в российской вакцине, — сообщила РИА "Новости" Сумия Сваминатан.

Сваминатан отметила, что ВОЗ запустила программу "Тесты солидарности", направленную на обмен данными по препаратам и вакцинам от коронавирусной инфекции. Она выразила надежду, что российские учёные присоединятся к данной программе.