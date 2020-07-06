СМИ сообщили об атаке Израиля на ядерный объект в Иране

Пожар на иранском предприятии, специализирующемся на производстве центрифуг для атомных станций, стал следствием диверсии со стороны Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свой источник среди сотрудников иранского предприятия.

— Сотрудник разведки ближневосточного государства, осведомлённый о том, что произошло, сообщил, что Израиль несёт ответственность за атаку на ядерный объект в Нетензе, было применено мощное взрывное устройство, — говорится в статье.

Также издание утверждает, что и некий военнослужащий из Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) также подтвердил, что на объекте в Нетензе сработало взрывное устройство. Однако официальные власти Израиля никак не комментировали данные сообщения и обвинения в своей причастности к взрыву.