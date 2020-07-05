Израильской ПВО удалось перехватить ракету, выпущенную из сектора Газа

Система противовоздушной обороны Израиля сегодня перехватила ракету, которая была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

— После срабатывания сирен воздушной тревоги в районах у границы с Газой сообщаем, что ракета была запущена по израильской территории из сектора Газа. Она была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля, — говорится в сообщении.

Однако в первый раз сирены в этот день сработали ещё раньше, когда палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю. Как сообщает радио KAN, информации о пострадавших и ущербе не поступало.