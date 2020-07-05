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Израильской ПВО удалось перехватить ракету, выпущенную из сектора Газа

Ранее палестинские радикалы выпустили две ракеты.

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Фото © Flickr / Israel Defense Forces

Система противовоздушной обороны Израиля сегодня перехватила ракету, которая была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

После срабатывания сирен воздушной тревоги в районах у границы с Газой сообщаем, что ракета была запущена по израильской территории из сектора Газа. Она была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля, — говорится в сообщении.

Однако в первый раз сирены в этот день сработали ещё раньше, когда палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю. Как сообщает радио KAN, информации о пострадавших и ущербе не поступало.

26 июня из сектора Газа тоже выпустили две ракеты по Израилю и по одной 15 июня, 6 мая и 27 марта. В ответ израильская армия наносила удары по военным объектам ХАМАС.

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