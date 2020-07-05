Операция "Кря-кря". Московские спасатели вызволили из плена утят

В деревне Зыбино, на юге Москвы, из переливного коллектора освободили утят. Для этого спасателям пришлось опуститься в воду с помощью специального снаряжения и приступить к самому важному — бережному отлову пернатых узников.

Фото © Департамент ГОЧСиПБ Москвы

— После обследования гидротехнического сооружения пожарные, переодевшись в сухие гидрокостюмы, спустились внутрь коллектора через ревизионный люк и отловили утят, — рассказали в Пожарно-спасательном центре Москвы.

После этого спасатели доставили пернатых на поверхность и выпустили в ближайший пруд.