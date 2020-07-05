Учёный предположил, что коронавирус был везде ещё задолго до пандемии

Старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон заявил, что коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру задолго до пандемии и проявиться при благоприятных условиях, а не зародиться в лабораториях Китая. Мнение специалиста приводит газета Daily Telegraph.

Учёный отметил, что его испанские коллеги обнаружили SARS-CoV-2 в сточных водах в Барселоне за девять месяцев до первых сообщений из Ухани, в марте 2019 года. Кроме того, аналогичные сообщения поступали из итальянских Милана и Турина, бразильского города Флорианополис.

— Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь, и иногда что-то активирует их, — пояснил Джефферсон.

Он добавил, что, вероятно, в случае с SARS-CoV-2 специалисты имеют дело со спящим вирусом, и им ещё предстоит выяснить, отчего он пробудился. Возможно, роль играет плотность населения или условия среды. Кроме того, учёный уверен, что инфекция передаётся не только от человека к человеку, но и через сточные воды.

В качестве примера Джефферсон привёл эпидемию испанки в прошлом веке. В 1918 году около 30% населения Западного Самоа умерли от этой болезни, хотя у них не было контакта с внешним миром. Это дало возможность предполагать, что возбудитель существовал автономно по всему земному шару.