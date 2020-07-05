Зеленского вынудили рассматривать петицию о запрете 5G на Украине

Петиция на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение в стране технологии пятого поколения сотовой связи (5G) в связи с "крайне негативным его влиянием на здоровье" набрала больше 25 тысяч голосов. Теперь согласно закону документ обязан рассмотреть лидер Незалежной Владимир Зеленский.

Фото © Сайт президента Украины

— Без клинически подтверждённой доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране! — говорится в петиции, которую уже подписали как раз более 25 тысяч человек.

Петицию о запрете 5G 7 апреля 2020 года создала на сайте президента Украины некая Юлиана Гордей.