Зеленского вынудили рассматривать петицию о запрете 5G на Украине

Петиция на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение в стране технологии пятого поколения сотовой связи (5G) в связи с "крайне негативным его влиянием на здоровье" набрала больше 25 тысяч голосов. Теперь согласно закону документ обязан рассмотреть лидер Незалежной Владимир Зеленский.
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— Без клинически подтверждённой доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране! — говорится в петиции, которую уже подписали как раз более 25 тысяч человек.
Петицию о запрете 5G 7 апреля 2020 года создала на сайте президента Украины некая Юлиана Гордей.
Ранее в Сети распространили конспирологическую теорию о том, будто связь в формате 5G негативно влияет на здоровье и способствует пандемии коронавируса. В Великобритании начали сжигать сотовые вышки 5G ради "спасения от их вредного воздействия". Приверженцы этой теории заговора нашлись даже в Северной Осетии. Учёные подобные слухи опровергли, однако особо впечатлительные люди им не поверили.