"Я не понимаю этого жеста!" Валуев поддержал отказ Квята демонстративно преклонять колено

Помимо российского пилота участвовать в акции отказались ещё несколько гонщиков.

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался в поддержку российского пилота "Формулы-1" Даниила Квята, который отказался вставать на колено в знак солидарности с борьбой против расизма. В беседе с изданием Sport24 парламентарий выразил мнение, что такой жест не является формой протеста против дискриминации.

— Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма. Не соотношу себя к расистам, но почему я должен преклонять колено? Мне совершенно непонятно, — сказал Валуев.

Чемпион объяснил, что преклонение колена может быть расценено как извинение, но как быть с тем, что сам человек ничего предосудительного не совершал. При этом Валуев подчеркнул, что он против расизма в любом его проявлении.