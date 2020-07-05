"Молимся". В "захваченном" на Урале монастыре состоялась первая экскурсия для посетителей — видео

"Захваченный" схиигуменом Сергием монастырь на Урале вновь открыт для паломников. Сегодня для всех желающих священнослужители провели первую после скандальных событий открытую экскурсию по территории обители. Лайф снял на видео прогулку по православной святыне.

— Обязательное условие участия в экскурсии — не приставать к прихожанам с провокационными вопросами и соблюдать рекомендации представителей монастыря, — заявил представитель клирика Всеволод Могучев, приглашая журналистов на экскурсию.

Скандал вокруг Среднеуральского женского монастыря начался после призывов его основателя схиигумена Сергия не верить в пандемию и не соблюдать самоизоляцию. Позже очевидцы заявили об издевательствах клирика над детьми-послушниками.

— Это бой. Живём, молимся, чтобы всё было хорошо, чтобы всё было по любви, — рассказывает о ситуации в монастыре монахиня Кассия.

Прихожане и сёстры монастыря уверяют, что отец Сергий ни в чём не виноват, и собирают подписи в его защиту.

— Я в принципе не понимаю, откуда такая ненависть и злоба. Если что-то случится с монастырём, куда дети-то денутся? А здесь сироты, — заявила прихожанка уральской обители Юлия.