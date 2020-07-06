В Германии предупредили о банкротстве Украины после отставки главы Нацбанка

Украине грозит банкротство после отставки главы Национального банка Якова Смолия. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

— Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объёме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает, — сказано в тексте статьи.

Из-за отставки Смолия остановился выпуск еврооблигаций, которые планировалось разместить на Лондонской фондовой бирже. По мнению автора публикации, уход главы Нацбанка является ударом в лицо для президента страны Владимира Зеленского.

Как пишет газета, Украина с 2014 года выживала лишь благодаря помощи со стороны Международного валютного фонда.