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В Германии предупредили о банкротстве Украины после отставки главы Нацбанка

По мнению экспертов, с 2014 года Незалежная выживала лишь благодаря помощи МВФ.

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Фото © Pixabay

Украине грозит банкротство после отставки главы Национального банка Якова Смолия. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объёме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает, — сказано в тексте статьи.

Из-за отставки Смолия остановился выпуск еврооблигаций, которые планировалось разместить на Лондонской фондовой бирже. По мнению автора публикации, уход главы Нацбанка является ударом в лицо для президента страны Владимира Зеленского.

Как пишет газета, Украина с 2014 года выживала лишь благодаря помощи со стороны Международного валютного фонда.

Напомним, Смолий написал заявление об отставке из-за систематического политического давления. Он был уволен с должности 4 июля.

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