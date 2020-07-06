СМИ: Великобритания введёт персональные санкции против россиян

МИД Великобритании введёт персональные санкции против граждан России и Саудовской Аравии за нарушение прав человека в рамках "поправки Магнитского". Глава ведомства Доминик Рааб объявит их в понедельник, сообщает Financial Times со ссылкой на самого министра.

Попавшим под санкции будет запрещён въезд на территорию Соединённого Королевства, а их счета в британских банках заморозят. В список войдут имена "исполнителей пыток, убийц и насильников".

Все они, по мнению Лондона, причастны к смерти Сергея Магнитского в 2009 году. Сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital Management скончался в СИЗО "Матросская Тишина", пробыв в заключении около года. Его обвиняли в налоговых махинациях.

Граждане Саудовской Аравии подпадут под санкции из-за убийства оппозиционного журналиста страны Джамаля Хашогджи.

Рааб обеспокоен тем, как эти ограничения скажутся на двусторонних отношениях, однако он считает данное решение правильным с моральной точки зрения. Санкции вступят в силу немедленно. Позднее список будет расширен теми, кто подозревается в коррупции и притеснении журналистов, а также оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.