Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности

Тува опередила другие регионы России по числу жителей, живущих за чертой бедности, по итогам 2019 года. Об этом говорится в исследовании РИА "Новости".

Основным показателем в рейтинге было отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в субъекте РФ в 2019 году. Медиана — уровень, делящий население региона надвое. Одну часть составляют те, кто имеет доходы выше него, а другую часть — ниже. В Туве этот показатель составил 0,97. При этом за чертой бедности в регионе проживает 34,7% населения, а за чертой крайней бедности — 6,6%.

Также неблагополучная ситуация сложилась в Республике Алтай (1,01), Калмыкии (1,02), Ингушетии (1,05) и Карачаево-Черкесии (1,06).

Лучшие показатели продемонстрировали Ямало-Ненецкий (3,11), Ненецкий (2,92) автономные округа и Москва (2,40). Данные регионы имеют отрыв от идущих следом, и в сравнении с развитыми странами это можно назвать достойным результатом.

В десятку также вошли Чукотка (2,27), Магаданская область (2,26), Сахалин (2,22), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,17), Московская область (2,08), Санкт-Петербург (2,05) и Татарстан (1,97).

Отмечается, что уровень крайней бедности в стране по сравнению с 2018 годом снизился с 12,9% до 12,3%.