В США при падении большого дерева на гараж пострадало 19 человек

Большое дерево упало на гараж в населённом пункте Пасадена, штат Мэриленд. Пострадало 19 человек, в том числе два ребёнка. Об этом сообщает местная пожарная служба в "Твиттере".

Отмечается, что шесть из них не смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. Всего в гараже находилось более 20 человек.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, у пятерых зафиксированы серьёзные травмы. 13 человек отделались лёгкими повреждениями. Все они доставлены в местные клиники.

Как уточняет издание Capital Gazette, пострадавшие отмечали день рождения одного из детей и решили спрятаться в гараже от начавшейся бури.