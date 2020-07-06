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В США при падении большого дерева на гараж пострадало 19 человек

Компания отмечала день рождения и решила спрятаться там от бури.

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Фото © Twitter / Anne Arundel County Fire Department

Большое дерево упало на гараж в населённом пункте Пасадена, штат Мэриленд. Пострадало 19 человек, в том числе два ребёнка. Об этом сообщает местная пожарная служба в "Твиттере".

Отмечается, что шесть из них не смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. Всего в гараже находилось более 20 человек.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, у пятерых зафиксированы серьёзные травмы. 13 человек отделались лёгкими повреждениями. Все они доставлены в местные клиники.

Как уточняет издание Capital Gazette, пострадавшие отмечали день рождения одного из детей и решили спрятаться в гараже от начавшейся бури.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае из-за падения деревьев погиб один человек.

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