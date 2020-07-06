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В Индонезии представили "антивирусное ожерелье" из эвкалипта для борьбы с CoViD-19

Тем не менее некоторые эксперты не разделяют радости производителей, поскольку средство не прошло клинических испытаний.

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Министерство сельского хозяйства Индонезии представило "антивирусное ожерелье" из эвкалипта. По словам главы ведомства Сьяхрула Ясина Лимпо, оно способно эффективно защитить от CoViD-19.

Изобрели необычное украшение в Агентстве по исследованиям и разработкам Министерства здравоохранения. Министр пообещал, что уже в следующем месяце начнётся его массовый выпуск.

Результаты наших лабораторных испытаний показали, что из 700 видов эвкалипта один вид может убить коронавирус. Мы уверены, цитирует Лимпо The Jakarta Post.

Министр пояснил, что ожерелье может убить 42% инфекции, если его носить в течение 15 минут, и до 80%, если использовать в течение получаса. Лимпо добавил, что украшение дало ему уверенность при посещении людных мест, и отметил, что надевал его несколько раз во время рабочих визитов для проверки сельскохозяйственной продукции.

Глава Агентства по исследованиям Фаджри Дюфри рассказал, что испытания были проведены на 20 сотрудниках Министерства сельского хозяйства, у которых обнаружили коронавирус. Новинка помогла облегчить их дыхание.

Тем не менее некоторые эксперты не разделяют бурной радости изобретателей и относятся к ожерелью скептически. Они отмечают, что даже в случае эффективности средства оно нуждается в клинических тестах и научном подтверждении. Специалисты напомнили, что разработка вакцины или лекарства обычно занимает много времени, особенно если оно произведено на основе трав.

Берри Джулианди, лектор биологического факультета Сельскохозяйственного университета в Богоре, подчеркнула, что заявления министерства опасны, поскольку они могут исказить осведомлённость общественности о вирусе.

В марте президент Туркмении посоветовал защищаться от коронавируса дымом гармалы.

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