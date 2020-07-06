В Индонезии представили "антивирусное ожерелье" из эвкалипта для борьбы с CoViD-19

Министерство сельского хозяйства Индонезии представило "антивирусное ожерелье" из эвкалипта. По словам главы ведомства Сьяхрула Ясина Лимпо, оно способно эффективно защитить от CoViD-19.

Изобрели необычное украшение в Агентстве по исследованиям и разработкам Министерства здравоохранения. Министр пообещал, что уже в следующем месяце начнётся его массовый выпуск.

— Результаты наших лабораторных испытаний показали, что из 700 видов эвкалипта один вид может убить коронавирус. Мы уверены, — цитирует Лимпо The Jakarta Post.

Министр пояснил, что ожерелье может убить 42% инфекции, если его носить в течение 15 минут, и до 80%, если использовать в течение получаса. Лимпо добавил, что украшение дало ему уверенность при посещении людных мест, и отметил, что надевал его несколько раз во время рабочих визитов для проверки сельскохозяйственной продукции.

Глава Агентства по исследованиям Фаджри Дюфри рассказал, что испытания были проведены на 20 сотрудниках Министерства сельского хозяйства, у которых обнаружили коронавирус. Новинка помогла облегчить их дыхание.

Тем не менее некоторые эксперты не разделяют бурной радости изобретателей и относятся к ожерелью скептически. Они отмечают, что даже в случае эффективности средства оно нуждается в клинических тестах и научном подтверждении. Специалисты напомнили, что разработка вакцины или лекарства обычно занимает много времени, особенно если оно произведено на основе трав.

Берри Джулианди, лектор биологического факультета Сельскохозяйственного университета в Богоре, подчеркнула, что заявления министерства опасны, поскольку они могут исказить осведомлённость общественности о вирусе.