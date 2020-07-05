Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России

Восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, поэтому нет ничего удивительного в том, что эта болезнь подтвердилась у скотовода на севере Китая и в Монголии. Такое мнение выразил специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и думаю, что будет от Чингисхана и так далее, — цитирует врача радио "Говорит Москва".

Жемчугов напомнил, что подобная вспышка была в Китае прошлой осенью. Он отметил, что многие жители Востока едят, к примеру, сурков и сусликов, снимают с них шкурки, а блохи перебегают в дома. Специалист добавил, что после выявления вспышки чумы пройдёт вакцинация и введут жёсткие карантинные меры.