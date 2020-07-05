Третий полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог

Третий бывший полицейский, 34-летний Ту Тао, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, был освобождён под залог, как ранее и двое его коллег. Об этом сообщает газета Minneapolis Star-Tribune со ссылкой на базу данных тюрьмы округа Хеннепин.

Тао внёс 750 тысяч долларов и был выпущен в субботу. Экс-офицера держали под залогом в 1 миллион долларов без каких-либо условий или под залог в 750 тысяч с ограничениями.

Экс-полицейский предстанет перед судом 11 сентября по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени и пособничестве и причастности к непредумышленному убийству второй степени.

Его коллеги Джей-Александер Кьюн и Томас Лейн получили те же обвинения и также были отпущены под залог в конце июня.

Дерек Шовен, офицер, который встал коленом на шею Флойда, обвиняется в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени по халатности. Он остаётся под стражей в полиции.