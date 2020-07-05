Политический ход. Эксперт предупредил об опасности отказа США от российских двигателей

Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 в пользу новых BE-4, разработанных компанией Blue Origin, является лишь политическим шагом, считает военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, этого стоило ожидать от действующего президента Дональда Трампа, политика которого направлена на отказ от импортной продукции.

Однако в случае с ракетными двигателями в первую очередь важна безопасность, о которой на тестовом этапе говорить рано, считает Евсеев. По политическим обстоятельствам на эту деталь власти США решили закрыть глаза, однако именно она играет важнейшую роль в космической отрасли. Ведь только ненадёжные и непроверенные двигатели могут привести к трагическим последствиям, добавил эксперт.

— У них нет полной российской альтернативы, и пока их заявления не более чем демагогия. По политическим соображениям это может быть скоропалительным решением по быстрому переходу на свои ресурсы, но ситуация может завершиться плачевно, — отметил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом Евсеев подчеркнул, что если США сделали выбор в пользу собственного производства, то изменить их решение не удастся никому. В такой ситуации России стоит улучшить качество своих двигателей и свести аварийность запусков к минимуму, что позволит продвигать отечественные ракетные двигатели не только в США, но и в другие страны, заключил эксперт.