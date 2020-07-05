"Зенит" досрочно стал чемпионом России! Правда, "Краснодар" устроил им настоящее испытание

"Зенит" и "Краснодар" устроили настоящую жару на поле. Гости очень хотели победить и стать чемпионами именно сегодня. Иранский форвард Сердар Азмун забил гол уже на 5-й минуте.

Правда, "Краснодар" сдаваться не собирался и навязал отличную борьбу петербуржцам. Сначала Даниил Уткин сравнял счёт — 1:1.

А затем "быки" заработали пенальти, который пошёл пробивать Вандерсон. Голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунёв отразил удар!

А вот Артём Дзюба свой 11-метровый удар, который был назначен следом, забил!

В начале второго тайма Уткин оформил дубль — 2:2, добавив интригу в матче.

"Зенит" тут же ответил — Азмун также стал автором дубля в этой огненной встрече.

Но и это было не всё. Вышедший на замену Алексей Сутормин на 72-й минуте сделал счёт 4:2.

"Зенит" за четыре тура до конца чемпионата оформляет досрочное чемпионство. Так рано сделать это не могла ни одна наша команда в последние 20 лет. Как правило, победителями досрочно становились за три тура до окончания чемпионата.

Помимо этого петербуржцы второй раз подряд завоёвывают золотые медали! Дальше нас ждёт интрига, кто завоюет путёвки в Лигу чемпионов и Лигу Европы.