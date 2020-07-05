Откровенные фотосессии и совместные тренировки. Самая сексуальная пара в ММА зажигает на карантине

В мире единоборств Пейдж Ванзант и Остин Вандерфорд получили "звание" самой сексуальной пары. Эффектная блондинка Ванзант является одной из звёзд UFC — не по победам, а по яркости. У неё в "Инстаграме" 2,5 миллиона подписчиков, которых она регулярно радует откровенными фотографиями и видео.

Её муж — Остин Вандерфорд — сейчас выступает в Bellator. На его счету девять побед и ни одного поражения. Он во всём поддерживает свою красотку-жену. Так, во время карантина семейная пара по-настоящему зажгла, опубликовав серию креативных фотографий без одежды, где прикрыты лишь некоторые части тела.

Первые опубликованные фотографии стали настолько популярны, что они сделали целую серию. Как вместе готовят, тренируются, читают, работают в саду.

Этой фотосессией они лишь доказали, что по праву являются самой сексуальной парой в ММА. Правда, жизнь Пейдж не всегда была такой яркой и счастливой. У неё было тяжёлое детство. В 14-летнем возрасте она подверглась групповому насилию на вечеринке, о чём узнала вся школа и устроила ей травлю. Ванзант долго находилась в депрессии. Она даже решилась сменить фамилию.

В 17 лет девушка активно занялась танцами, но случайным образом Пейдж попала в зал, который принадлежал экс-бойцу UFC. Ей так там понравилось, что она решила попробовать себя в единоборствах. Не достигнув 18-летнего возраста, Ванзант впервые приняла участие в любительском турнире, где одержала яркую победу удушающим приёмом. О ней заговорили сразу.

Однако танцы ей в жизни пригодились. Когда звезде UFC было 22, она стала участницей "Танцев со звёздами", где заняла второе место. Затем Вансант снялась в кулинарном шоу. По признанию самой Пейдж, на участии в телевизионных программах, а также рекламе в соцсетях она заработала больше, чем в UFC.

В 2018 году Пейдж шокировала всех, сделав операцию по увеличению груди. Оказалось, что она всегда мечтала иметь размер побольше.

"Я девушка и всегда хотела нормальную грудь. Она бы никогда не выросла, поэтому я её купила"

В этом же году она вышла замуж за перспективного бойца Остина Вандерфорда. Супруги практически никогда не расстаются. Она везде признаются другу другу в любви.