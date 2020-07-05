Диетолог рассказала, как похудеть с помощью сала

Диетолог Елена Соломатина объяснила, при каких обстоятельствах сало может помогать в похудении.

— Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть, — приводит слова Соломатиной радио Sputnik.

Врач отметила, что после этого перекуса не будет желания употреблять высококалорийные блюда или сладкое.

При этом не стоит забывать, что само сало тоже калорийно, так как в нём содержится большое количество жира.

— Обычно сало употребляют не более 10–30 граммов. В этом количестве биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле, — уточнила она.

По словам диетолога, людям, склонным к полноте, и тем, у кого повышен уровень холестерина, не стоит употреблять более 10 граммов сала в сутки. Всем остальным можно есть до 30 граммов, желательно по частям в течение дня.