"Сказывалось давление". Семак назвал непростым чемпионство "Зенита" в нынешнем сезоне РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу петербургского клуба в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу. Он отметил, что завоевать золотые медали было непросто.

— Это видимая лёгкость. Чемпионство было непростым, несмотря на опережение конкурентов в турнирной таблице, — сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ".

По его словам, команда ощущала давление и иногда присутствовал недостаток эмоций.