"Сказывалось давление". Семак назвал непростым чемпионство "Зенита" в нынешнем сезоне РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу петербургского клуба в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу. Он отметил, что завоевать золотые медали было непросто.
— Это видимая лёгкость. Чемпионство было непростым, несмотря на опережение конкурентов в турнирной таблице, — сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ".
По его словам, команда ощущала давление и иногда присутствовал недостаток эмоций.
Напомним, "Зенит" после победы над "Краснодаром" со счётом 4:2 за четыре тура до конца сезона гарантировал чемпионство, которое стало самым быстрым в истории турнира. Клуб показал видео празднования из раздевалки.