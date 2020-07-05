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"Сказывалось давление". Семак назвал непростым чемпионство "Зенита" в нынешнем сезоне РПЛ

По его мнению, команде иногда не хватало эмоций.

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Фото © Instagram / sergey_bogdanovich_semak

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу петербургского клуба в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу. Он отметил, что завоевать золотые медали было непросто.

Это видимая лёгкость. Чемпионство было непростым, несмотря на опережение конкурентов в турнирной таблице, — сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ".

По его словам, команда ощущала давление и иногда присутствовал недостаток эмоций.

Напомним, "Зенит" после победы над "Краснодаром" со счётом 4:2 за четыре тура до конца сезона гарантировал чемпионство, которое стало самым быстрым в истории турнира. Клуб показал видео празднования из раздевалки.

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