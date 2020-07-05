Канделаки по ошибке поздравила с чемпионством баскетбольный "Зенит" вместо футбольного

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки перепутала команды, поздравив с победой в чемпионате России по футболу баскетбольный "Зенит".
В сториз "Инстаграма" она опубликовала видеопоздравление, записанное со своим мужем Василием Бровко, отметив аккаунты форварда футбольного "Зенита" Артёма Дзюбы и баскетбольной команды Санкт-Петербурга.
Фото © Instagram / tina_kandelaki
— Поздравляем дорогой "Зенит" с победой! Горжусь быть женой такого преданного болельщика, — подписала видео Канделаки.
Также она призналась Дзюбе в любви и отметила, что "невероятно счастлива сегодня".
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В прошлом году Канделаки поблагодарила иранского футболиста "Зенита" Сердара Азмуна за победу сборной России над Шотландией.