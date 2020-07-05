Канделаки по ошибке поздравила с чемпионством баскетбольный "Зенит" вместо футбольного

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки перепутала команды, поздравив с победой в чемпионате России по футболу баскетбольный "Зенит".

В сториз "Инстаграма" она опубликовала видеопоздравление, записанное со своим мужем Василием Бровко, отметив аккаунты форварда футбольного "Зенита" Артёма Дзюбы и баскетбольной команды Санкт-Петербурга.

Фото © Instagram / tina_kandelaki

— Поздравляем дорогой "Зенит" с победой! Горжусь быть женой такого преданного болельщика, — подписала видео Канделаки.

Также она призналась Дзюбе в любви и отметила, что "невероятно счастлива сегодня".