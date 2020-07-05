"Абсолютно заслуженно". Черчесов и Сёмин поздравили "Зенит" с чемпионством

Главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов и бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поздравили петербургский "Зенит" с досрочной победой в чемпионате России.

— На мой взгляд, "Зенит" абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам, — цитирует Черчесова ТАСС.

Он отметил профессионализм команды, уточнив, что в клубе никто не заразился коронавирусом в сложный период.

Наставник сборной поздравил руководство "Зенита", тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов и пожелал им дальнейших успехов.

— В конце августа ждём сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Сербии и Венгрии, — добавил специалист.

Бывший наставник московского "Локомотива", который в нынешнем сезоне был одним из главных конкурентов петербуржцев, Юрий Сёмин оценил вклад Семака в итоговую победу.

— Они были сильнейшими закономерно. "Зенит" победил за счёт организации клубного хозяйства, силы клуба. Нужно отдать должное, среди таких звёзд Семак всё время находит правильное решение, — отметил он.

Стоит отметить, что последнее поражение в РПЛ "Зенит" потерпел от "Локомотива" 28 сентября, когда железнодорожниками руководил именно Сёмин.