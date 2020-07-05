Немецкие эксперты подтвердили подделку подписи Родченкова под показаниями в МОК

Подпись бывшего директора московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова под письменными показаниями по делам экс-биатлонисток сборной России Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является поддельной. Об этом заявили эксперты немецкого издания Der Spiegel.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил в Спортивный арбитражный суд (CAS) девять поддельных документов. По мнению экспертов, один файл с изображением подписи был вставлен в две разные копии. Остальные семь документов подписаны от руки, и подпись, вероятно, принадлежит не Родченкову.

Также издание выяснило, что в допинг-пробе Зайцевой была найдена мужская ДНК, которая принадлежит её мужу.

Der Spiegel отмечает, что данные материалы поднимают вопросы об общей достоверности всего расследования МОК и WADA в отношении Игр-2014 в Сочи.

Напомним, МОК пожизненно дисквалифицировал Зайцеву, Романову и Вилухину в 2017 году и аннулировал их результаты в Сочи. Спортсменки подали апелляцию в CAS.