Пашинян надеется, что новая конституция Армении будет принята к 2021 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что новая конституция страны будет принята к 2021 году. Об этом он заявил в поздравлении к народу в честь Дня конституции.

— Этот процесс начался, мы надеемся, что формирование нового проекта конституции будет широко обсуждаться и будет принято на референдуме в 2021 году при свободной воле народа. Желаю всем нам успеха в этой важной работе, — приводятся слова политика на сайте правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что основной закон должен основываться на воле граждан и являться продуктом их ответственности за судьбу государства.

Пашинян добавил, что частые изменения ведут к неопределённости, однако назрела необходимость в переменах, поскольку главным недостатком государственного устройства Армении является то, что народ не ощущает себя причастным к политическому волеизъявлению.

Ранее премьер-министр поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным прохождением всероссийского голосования по поправкам к конституции. Он отметил, что принятие изменений имело принципиальное значение для укрепления российской государственности и создало условия для дальнейшего прогресса в стране.