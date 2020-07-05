Самолёт с тонной кокаина упал на шоссе в Мексике и загорелся — видео

La matrícula de la aeronave aparentemente es XB-RCM y podría estar relacionada con actividades ilícitas. Autoridades federales atendiendo la investigación. pic.twitter.com/VcjWywriOe — Alberto Capella (@kpya) July 5, 2020

В Мексике на шоссе упал самолёт. После жёсткой посадки воздушное судно вспыхнуло. Об этом сообщил министр общественной безопасности страны Альберто Капелла в "Твиттере", он также опубликовал видео с места происшествия.

По его словам, борт Hawker XB-RCM, предположительно, связан с преступной деятельностью, это удалось выяснить по его регистрационному номеру. Капелла призвал граждан избегать места происшествия и добавил, что федеральные власти подключились к расследованию.

Издание La Jornada со ссылкой на очевидцев происшествия сообщило, что около 7:30 утра по местному времени в воскресенье армейский вертолёт, пролетавший над районом Кинтана-Роо, открыл огонь по самолёту. Далее показания свидетелей разнятся. Одни сообщают, что воздушное судно задымилось, после чего приземлилось на 61-м километре шоссе Чунхухуб – Хосе Мария Морелос. Другие говорят, что Hawker XB-RCM опустился на землю плавно и был подожжён его экипажем, который скрылся с места происшествия. По третьей версии, команда выгрузила в фургон партию наркотиков, находившуюся на борту, после чего уехала на нём и бросила автомобиль через несколько километров.

Как сообщает портал Infobae, воздушное судно летело из Южной Америки и перевозило более тонны кокаина. Военные получили сообщение о незаконном пролёте небольшого самолёта над муниципалитетом Бакалар и были мобилизованы на поиски. Они прибыли на место, но нашли самолёт уже разгруженным.