Фаеры и шампанское. Болельщики "Зенита" празднуют чемпионство своего клуба — видео

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Болельщики "Зенита" начали праздновать досрочную победу команды в чемпионате России.

— Это самое лёгкое чемпионство, которое я запомнил. После 2007 года это одно из самых простых чемпионств предсказуемых. Соперников у нас не было: ни "Спартак", ни "Локомотив" — никто не смог нас победить, — сказал в беседе с Лайфом фанат петербургского клуба Дмитрий.

Он отметил, что будет праздновать победу всю ночь, несмотря на то что завтра нужно идти на работу. Победный танец Дмитрий сопроводил кричалками в поддержку своей команды.

Некоторые фанаты сразу после финального свистка взяли в руки шампанское и принялись танцевать с ним, другие просто не смогли сдержать крики.