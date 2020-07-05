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Фаеры и шампанское. Болельщики "Зенита" празднуют чемпионство своего клуба — видео

Несмотря на то что завтра на работу, праздник продлится всю ночь.

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Видео © LIFE

Болельщики "Зенита" начали праздновать досрочную победу команды в чемпионате России.

Это самое лёгкое чемпионство, которое я запомнил. После 2007 года это одно из самых простых чемпионств предсказуемых. Соперников у нас не было: ни "Спартак", ни "Локомотив" — никто не смог нас победить, — сказал в беседе с Лайфом фанат петербургского клуба Дмитрий.

Он отметил, что будет праздновать победу всю ночь, несмотря на то что завтра нужно идти на работу. Победный танец Дмитрий сопроводил кричалками в поддержку своей команды.

Некоторые фанаты сразу после финального свистка взяли в руки шампанское и принялись танцевать с ним, другие просто не смогли сдержать крики.

Напомним, "Зенит" стал чемпионом досрочно, обыграв в гостях "Краснодар" со счётом 4:2. Команда Сергея Семака защитила титул, завоевав седьмое чемпионство в своей истории. Клуб показал видео из раздевалки после победы, а его главного тренера облили шампанским во время интервью. Кроме того, сегодня у Семака сразу два повода для радости — дочь сделала его дедушкой.

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