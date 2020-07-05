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В Турции перевернулся туристический автобус, один человек погиб и минимум 17 пострадали — видео

По предварительной информации, водитель налетел на бетонный блок, не увидев его в темноте.

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На северо-западе Турции перевернулся туристический автобус. Один человек погиб и как минимум 17 получили ранения, сообщает телеканал Haber.

Автомобиль туристической компании Metro следовал в направлении Анкары и перевернулся в районе города Гебзе в провинции Коджаэли. 19-летний пассажир вылетел из него в момент аварии и скончался до приезда скорой помощи.

На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и медики. Раненых доставили в больницы, движение по шоссе было перекрыто в направлении турецкой столицы.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не увидел в темноте бетонный блок, которым перегородили дорогу на время ремонта, и влетел в него. Ведётся дальнейшее расследование.

С помощью крана перевёрнутый автобус убрали с проезжей части, движение транспорта было восстановлено спустя два часа.

Ранее около 20 человек пострадали после столкновения двух автобусов в Ингушетии.

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