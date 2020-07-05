В Турции перевернулся туристический автобус, один человек погиб и минимум 17 пострадали — видео

TEM’de Metro Turizm’e ait bir yolcu otobüsü devrildi: En 1 kişi öldü 17 kişi yaralı | Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde Metro Turizm’e ait bir otobüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre en az bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/P0UP5aYDGq — Yaşar Usta (@yasarustaportal) July 5, 2020

На северо-западе Турции перевернулся туристический автобус. Один человек погиб и как минимум 17 получили ранения, сообщает телеканал Haber.

Автомобиль туристической компании Metro следовал в направлении Анкары и перевернулся в районе города Гебзе в провинции Коджаэли. 19-летний пассажир вылетел из него в момент аварии и скончался до приезда скорой помощи.

#TEM Otoyolu #Gebze kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun #Ankara istikameti trafiğe kapandı. pic.twitter.com/yGMdK2OBLA — NALOVTY MEDYA (@nalovtymedya) July 5, 2020

На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и медики. Раненых доставили в больницы, движение по шоссе было перекрыто в направлении турецкой столицы.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не увидел в темноте бетонный блок, которым перегородили дорогу на время ремонта, и влетел в него. Ведётся дальнейшее расследование.

С помощью крана перевёрнутый автобус убрали с проезжей части, движение транспорта было восстановлено спустя два часа.