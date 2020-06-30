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Туристический автобус выгорел дотла на трассе в Ленобласти — видео

По предварительным данным, никто не пострадал.

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В Ленинградской области на трассе "Сортавала" во время движения загорелся туристический автобус с пассажирами. Водитель успел остановиться на обочине и вывести людей. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как из автобуса идёт сильный дым и мощное пламя из моторного отсека. Водитель попытался самостоятельно потушить пламя. Но, судя по тому, что в итоге автобус весь сгорел, ему это не удалось. На помощь в тушении никто так и не приехал. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в центре Москвы посреди улицы сгорел автомобиль.

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