Туристический автобус выгорел дотла на трассе в Ленобласти — видео

В Ленинградской области на трассе "Сортавала" во время движения загорелся туристический автобус с пассажирами. Водитель успел остановиться на обочине и вывести людей. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как из автобуса идёт сильный дым и мощное пламя из моторного отсека. Водитель попытался самостоятельно потушить пламя. Но, судя по тому, что в итоге автобус весь сгорел, ему это не удалось. На помощь в тушении никто так и не приехал. По предварительным данным, пострадавших нет.