Бывшего замглавы Минпромторга оштрафовали за скандал в аэропорту Ижевска

Суд оштрафовал бывшего заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова на две тысячи рублей за скандал в аэропорту Ижевска, случившийся в апреле нынешнего года.

Установлено, что бывший чиновник "громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вёл себя вызывающе и агрессивно", не выполнил законное требование сотрудника полиции, проявлял "полное неуважение к обществу". При этом адвокат Овсянникова просила суд прекратить производство по делу из-за отсутствия в действиях экс-чиновника состава "вменяемого правонарушения".

Однако суд всё же признал Овсянникова виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на две тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Весной этого года СМИ сообщали о дебоше в аэропорту Ижевска, который устроил Дмитрий Овсянников, на тот момент находящийся в должности замглавы Минпромторга. Чиновник якобы отказался пройти все положенные процедуры контроля, не стал предоставлять документы службе безопасности, а когда на место прибыли сотрудники полиции, начал с ними ругаться и игнорировать их требования.