Под Волгоградом школьница погибла от удара током, пытаясь достать из фонтана упавшую кепку

В станице Берёзовской Волгоградской области девятилетняя девочка погибла от удара током, пытаясь достать кепку из фонтана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Школьница вместе с подругой играла без присмотра родителей в центральном парке. Она уронила в воду головной убор и полезла за ним, перешагнув через бортик.

В этот момент девочку ударило током. Подруга попыталась оказать ей помощь, но не смогла самостоятельно вытащить её, это сделали подоспевшие взрослые. Спасти пострадавшую не удалось, она скончалась на месте от полученных повреждений.

По данным следствия, причиной возникновения короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании. Из администрации станицы изъята техническая и финансовая документация, связанная с фонтаном. Отмечается, что он работает с 2018 года.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.