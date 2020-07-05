"Будет много потерь". На Украине заявили о готовности масштабных боевых действий против России

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабному столкновению с Россией. Об этом заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа.

— Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь. Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдёт, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения, — подчеркнул контр-адмирал в беседе с газетой "Думская".

По его словам, российские войска могут попытаться прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Командующий отметил, что ракеты "Нептун" способны атаковать подходы к Севастополю с материковой Украины. При этом других подробностей подготовки он раскрывать не стал.

Неижпапа добавил, что сигналом к действию станет восстановление канала в Крыму, и тогда ВМС Незалежной начнут "отвечать на вызовы".