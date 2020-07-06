Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Июнь 2020 года назван одним из самых жарких в истории метеонаблюдений в России

При этом, по словам специалистов, температурные аномалии распределялись по регионам неравномерно.

89

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что июнь 2020 года стал третьим среди самых тёплых первых месяцев лета за всю историю наблюдений в России.

Июнь вышел среди предыдущих лет на третье место после 2012 и 2016 годов. Понятно, что это средняя температура. Она осредняется по ряду реперных станций — около 70, где самые длинные ряды данных. Оказалось, что он на третьем месте, — цитирует Вильфанда РИА "Новости".

По его словам, температурные аномалии распределялись по регионам неравномерно. Вильфанд также отметил, что количество осадков за первые полгода составило 70% от годовой нормы.

Это на самом деле очень много, ведь впереди ещё июль и август, которые также характеризуются большим количеством осадков, — уточнил он.

Кроме того, он назвал июль месяцем с самым большим числом опасных погодных явлений. Связано это, по его мнению, с активными перемещениями воздушных масс в атмосфере.

Ранее синоптики предупредили об аномальной жаре в России.

Выбор редакции

Loading...