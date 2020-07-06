Июнь 2020 года назван одним из самых жарких в истории метеонаблюдений в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что июнь 2020 года стал третьим среди самых тёплых первых месяцев лета за всю историю наблюдений в России.

— Июнь вышел среди предыдущих лет на третье место после 2012 и 2016 годов. Понятно, что это средняя температура. Она осредняется по ряду реперных станций — около 70, где самые длинные ряды данных. Оказалось, что он на третьем месте, — цитирует Вильфанда РИА "Новости".

По его словам, температурные аномалии распределялись по регионам неравномерно. Вильфанд также отметил, что количество осадков за первые полгода составило 70% от годовой нормы.

— Это на самом деле очень много, ведь впереди ещё июль и август, которые также характеризуются большим количеством осадков, — уточнил он.

Кроме того, он назвал июль месяцем с самым большим числом опасных погодных явлений. Связано это, по его мнению, с активными перемещениями воздушных масс в атмосфере.