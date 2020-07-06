Названы лучшие смартфоны полугодия. Три самых популярных бренда вы точно знаете

Аналитики "Яндекс.Маркета" выяснили, какие модели смартфонов пользовались наибольшей популярностью на площадке в период с января по июнь 2020 года включительно. Лидером стал смартфон среднего класса Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 Гб;
- Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 Гб;
- Apple iPhone 11 64 Гб;
- Samsung Galaxy A51 64 Гб;
- Apple iPhone 11 128 Гб;
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 Гб;
- Apple iPhone Xr 64 Гб;
- Xiaomi Redmi 8 4/64 Гб;
- Samsung Galaxy A10;
- Samsung Galaxy A50 64 Гб.
Самым популярным брендом мобильных устройств на "Яндекс.Маркете" стал Xiaomi (29% переходов пользователей на сайты магазинов). Вторым стал Samsung (20%), а третьим — Apple (19%).
При выборе смартфона пользователи сервиса обращают внимание на объём памяти, ёмкость аккумулятора, разрешение экрана, наличие модуля NFC. Самый популярный объём накопителя — 64 Гб, наиболее распространённое разрешение дисплея — 2340×1080.
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