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Названы лучшие смартфоны полугодия. Три самых популярных бренда вы точно знаете

Первую строчку занимает смартфон среднего класса от Xiaomi. Видимо, он привлекает пользователей наиболее выгодным соотношением цены и характеристик.

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Фото © Shutterstock

Аналитики "Яндекс.Маркета" выяснили, какие модели смартфонов пользовались наибольшей популярностью на площадке в период с января по июнь 2020 года включительно. Лидером стал смартфон среднего класса Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 Гб;
  2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 Гб;
  3. Apple iPhone 11 64 Гб;
  4. Samsung Galaxy A51 64 Гб;
  5. Apple iPhone 11 128 Гб;
  6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 Гб;
  7. Apple iPhone Xr 64 Гб;
  8. Xiaomi Redmi 8 4/64 Гб;
  9. Samsung Galaxy A10;
  10. Samsung Galaxy A50 64 Гб.

Самым популярным брендом мобильных устройств на "Яндекс.Маркете" стал Xiaomi (29% переходов пользователей на сайты магазинов). Вторым стал Samsung (20%), а третьим — Apple (19%).

При выборе смартфона пользователи сервиса обращают внимание на объём памяти, ёмкость аккумулятора, разрешение экрана, наличие модуля NFC. Самый популярный объём накопителя — 64 Гб, наиболее распространённое разрешение дисплея — 2340×1080.

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