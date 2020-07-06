Названы лучшие смартфоны полугодия. Три самых популярных бренда вы точно знаете

Аналитики "Яндекс.Маркета" выяснили, какие модели смартфонов пользовались наибольшей популярностью на площадке в период с января по июнь 2020 года включительно. Лидером стал смартфон среднего класса Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 Гб; Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 Гб; Apple iPhone 11 64 Гб; Samsung Galaxy A51 64 Гб; Apple iPhone 11 128 Гб; Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 Гб; Apple iPhone Xr 64 Гб; Xiaomi Redmi 8 4/64 Гб; Samsung Galaxy A10; Samsung Galaxy A50 64 Гб.

Самым популярным брендом мобильных устройств на "Яндекс.Маркете" стал Xiaomi (29% переходов пользователей на сайты магазинов). Вторым стал Samsung (20%), а третьим — Apple (19%).