Xiaomi Mi 10 — не флагман, но камера интересная. Что может смартфон и где лучше купить его

Этот смартфон — новая ветвь в истории компании. С прошлого года она планирует выйти во флагманский сегмент. Даже бренд Redmi отделён, чтобы не ассоциироваться с бюджетными устройствами и быть готовой конкурировать с Samsung и iPhone. Лайф разбирался, получилось ли.

Дизайн и эргономика

Внешне Mi 10 почти не отличается от Mi Note 10. Экран со скруглёнными краями, камера с вертикально расположенными сенсорами и один стоящий отдельно, большая диагональ экрана — всё то же самое есть у прошлогоднего камерофона.

Отличие заключается в размещении выреза под камеру — у Mi Note 10 это "капелька", у Mi 10 же "точка". Впрочем, сходство почти во всём логично — в плане возможностей и особенностей (например, камеры с высочайшим разрешением) это тоже продолжение Mi Note 10.

Смартфон увесистый — 208 г. Для сравнения, OPPO Reno3 Pro гораздо легче (171 г), а вот Huawei P40 Pro весит столько же (209 г).

Кроме того, это один из самых больших флагманов в 2020 году. Диагональ экрана — 6,67 дюйма, размер корпуса — 162,5 x 74,8 x 9 мм. Для сравнения, у Huawei P40 Pro — 158,2 x 72,6 x 9 мм, а у Samsung Galaxy S20 Ultra — 166,9 x 76 x 8,8 мм.

Для эффекта большей тонкости края скошены. Впрочем, вы не ощутите дискомфорта, если перейдёте на Mi 10 с другого большого устройства (с диагональю экрана от 6,3 дюйма).

Задняя панель выполнена из металла со стеклянным покрытием. Цвет глянцевый, поэтому спинка словно зеркало отражает окружающие предметы и меняет оттенок в зависимости от количества попадающего на неё света.

Экран

Фото © LIFE / Денис Марков

В Xiaomi Mi 10 стоит AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и максимальной частотой обновления 90 Гц. Характеристики приемлемые, но не максимальные из возможных.

У флагманов вроде Samsung Galaxy S20 Ultra и OPPO Find X2 максимальное разрешение — Quad HD+, частота обновления — 120 Гц. Параметры Mi 10 также высокие, но мы всё же смотрим на него как на флагман, где предлагается максимум, на который способна компания.

По умолчанию цвета тёплые, насыщенные. Цветопередача регулируется: в настройках можно выбрать удобное для себя значение насыщенности и температуры цветов. Доступен режим устранения мерцания DC Dimming — в нём снижается нагрузка на глаза в условиях низкой освещённости.

Под фронтальную камеру сделана "точка" в левом верхнем углу экрана. Она почти не мешает и не бросается в глаза — вырез занимает места почти столько же, сколько иконка в баре уведомлений. Скрыть "точку" с помощью чёрной полосы нельзя, впрочем, от этого отказались почти все производители.

Железо

Фото © LIFE / Денис Марков

В смартфоне стоит процессор последнего поколения Snapdragon 865, а за графику отвечает Adreno 650. Чип оперативной памяти — LPDDR5, хранилище — UFS3.0. С ними данные будут обрабатываться и распределяться максимально быстро.

С таким железом устройство будет работать без ограничений ещё как минимум два года. Интерфейс с ним шустрый, приложения запускаются быстро, в играх перегрева корпуса и троттлинга не появляется. Кстати, насчёт перегрева корпуса. Здесь стоит усовершенствованная система жидкостного охлаждения LiquidCool 2.0, обладающая увеличенной паровой камерой.

Фото © LIFE / Денис Марков

Ёмкость аккумулятора — 4780 мАч. С ним заряда хватает на один день умеренного пользования (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка). Батарея могла бы быть и более ёмкой.

Звук — противоречивый момент в смартфоне, у него есть как очевидные плюсы, так и бесспорные минусы. Динамиков два, и они громкие — звук хорошо слышен даже за бетонной стеной, будильник вы точно не проспите, если поставите звонкую мелодию.

Минус звука — расположение второго динамика. Он стоит на верхнем торце, а не на передней панели рядом с разговорным динамиком. Минусов у этого решения два — так звук исходит не на вас, а в играх оба динамика закрываются ладонями, становится не слышно. В общем, эксперимент не удался, и верхний динамик стоит размещать по стандарту — на передней панели над экраном.

Камера

Фото © LIFE / Денис Марков

В устройстве четыре камеры. Разрешение — 108 + 13 + 2 + 2 Мп. Это основной сенсор, ультраширокоугольный, макро и датчик глубины резкости.

Фишка камеры устройства — главный модуль. Как мы уже сказали, его разрешение — 108 Мп. Это позволяет делать фотографии в высочайшем качестве: сделайте кадр, увеличьте в четыре раза, и вы увидите детализированную картинку, будто снятый на телефотосъёмку модуль.

Для съёмки в 108 Мп предусмотрен отдельный режим, его можно найти в панели над кнопкой спуска затвора. В стандартном режиме фотосъёмки снимки выходят в разрешении 12 Мп. Изучать настройки для использования режима Ultra HD не нужно, это очень удобно.

Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 9

Основной модуль оснащён оптической стабилизацией, при съёмке видео кадр не будет трястись. Она работает качественно, но на iPhone и Samsung ролики получаются гораздо плавнее. Оптическая стабилизация доступна только при съёмке в разрешении Full HD, как, впрочем, и на всех смартфонах. Максимальное разрешение — 4К 60FPS.

Для съёмки при недостаточной освещённости предусмотрен специальный ночной режим. В нём камера делает серию фотографий с разной экспозицией и склеивает их, получаются фотографии с увеличенной детализацией и более широким динамическим диапазоном. Снимки среднего качества — местами им не хватает динамического диапазона или цвета могут получиться неестественными.

Фото © LIFE / Денис Марков

Телефотообъектив не добавлен, и это, возможно, главный минус камеры. С цифровым увеличением фотографии будут менее качественными, чем если бы смартфон снимал с отдельного модуля. Возможно, так компания мотивирует пользоваться модулем на 108 Мп, а в редакторе увеличивать и обрезать, но так сложно выстроить удачную композицию, поэтому лучше бы сюда добавили телевик. Как минимум Xiaomi не комментировала этот момент. Зато есть совершенно бесполезный макромодуль.

В общем, камера неплохая, но бывает и лучше. На ней нельзя поставить крест из-за конкретного параметра, она не тянет на статус самого совершенного смартфона по набору характеристик, а флагман именно должен быть лучшим по всем параметрам.

Итог

Фото © Xiaomi

Если дать характеристику смартфону одним предложением, лучше всего подойдёт такое: хорошо, но можно и лучше. Конкуренты устройства — iPhone 11 Pro (80 тыс. руб.) и Samsung Galaxy S20 Ultra (85 тыс. руб.), а они предлагают максимум из того, что можно получить на мобильном рынке. Xiaomi же предлагает допустимый минимум.