Как сохранить заряд смартфона. Wi-Fi, LTE, Bluetooth, геолокация: одну из функций надо отключить

Вокруг этих возможностей ходит масса мифов насчёт расхода энергии аккумулятора и безопасности личных данных. Разобрались, какие из четырёх возможностей стоит отключать при низком заряде аккумулятора, а какие нет. К тому же это легко сделать: достаточно открыть шторку или пункт управления.

Bluetooth

Технология Bluetooth не потребляет энергию, если смартфон не сопряжён с другим устройством, независимо от того, включена она или нет. Поиск девайсов по этой сети также практически не расходует энергию.

Кроме того, Bluetooth в принципе стал гораздо менее прожорливым со временем. Он расходовал много энергии, когда технология только начала использоваться, — в кнопочных телефонах. С того времени мир изменился: у смартфонов стал больше аккумулятор, а сеть начала потреблять меньше энергии.

В 2011 году был представлен протокол Bluetooth 4.0 или Bluetooth Low Energy (BLE). Само название говорит за себя — с ним в процессе передачи данных устройства потребляют меньше энергии, чем раньше.

Эксперты сравнили параметры BLE и Bluetooth Classic. Разница колоссальная.

Скорость передачи данных: 200 Кбит/с у BLE и 2–3 Мбит/с у Bluetooth Classic.

Потребляемая энергия: 0,01-0,25 Ватт у BLE и 1 Ватт у Bluetooth Classic.

В фоновом режиме для работы приложений, передачи данных на носимую электронику и воспроизведения музыки используется именно Bluetooth Low Energy.

Итог: Bluetooth надо отключать, только если у вас осталось совсем мало энергии, а к устройству подключены наушники или носимая электроника. Естественно, музыку тоже стоит отключить. Важен не факт подключения к сети, а способ её использования.

Wi-Fi

Один из мифов звучит так: если ваше устройство не подключено к сети Wi-Fi, лучше отключить Wi-Fi, иначе оно будет постоянно искать соединение и разряжать батарею. Это неправда.

Когда устройство не подключено к сети Wi-Fi, адаптер не потребляет энергию. Единственная его работа — сканирование доступных сетей каждый 15 секунд в режиме ожидания. И даже в таком случае потребление составляет меньше 1 мВт, это никак не отразится на аккумуляторе. Чтобы сэкономить энергию, отключать Wi-Fi не нужно.

LTE

Сотовая связь потребляет гораздо больше энергии, чем Wi-Fi. Кроме того, здесь имеет значение и качество соединения. Чем хуже сигнал сотовой сети, тем быстрее батарея разряжается. При слабом уровне LTE передатчик устройства начинает работать на большей мощности, чтобы поддерживать соединение с сетью.

Соответственно, в таких условиях, чтобы свести расход заряда к минимуму, пользоваться смартфоном стоит меньше. Но опять же в фоновом режиме передача данных снижается многократно и работа в LTE точно не станет главной причиной, почему смартфон разрядился.

Впрочем, в фоновом режиме технология потребляет незначительное количество энергии. Итог: отключать не нужно, но сидеть в Интернете не стоит.

Геолокация

Её отключать нужно. GPS включён всегда, только с этой возможностью данные получают и сторонние приложения. Когда вы открываете приложения с активированной геолокацией, они запускают вычисления, связанные с ней, для определения местоположения.

— К примеру, если пользователь зашёл в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнёры, — недавно сказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Только он делал акцент на защите данных, но важно учитывать и расход энергии, с которым эта информация передаётся приложениям.

Прежде всего это касается карт, такси, доставок: "Карты Google", Apple Maps, Uber, "Яндекс.Такси" и другие. Это же касается и других часто используемых программ. Например, данные о геолокации используют Instagram, Twitter и Facebook для возможности ставить метки, откуда был сделан пост. А определение местоположения всё чаще становится базовым требованием в любом приложении, так разработчики пытаются за нами следить и раздавать подходящую для региона рекламу.